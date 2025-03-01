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Экс-помощница Байдена раскрыла, что Европа готовит Зеленскому

Экс-помощница Байдена Рид: ЕС откажут Зеленскому в помощи в отсутствии США
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Brian Snyder/Reuters

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид предположила, что конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом может стать катализатором изменения позиции европейских стран в отношении Украины. Об этом она сообщила в интервью RT

Рид считает, что агрессивное поведение Зеленского во время встречи с Трампом, обусловленное, по ее словам, заблуждением относительно безусловной поддержки со стороны Британии и Франции, продемонстрировало отсутствие у украинского лидера дипломатических навыков.

По ее словам, европейские лидеры, понимая ограниченность американской поддержки Украины, могут вскоре отказаться от дальнейшего участия в конфликте.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспрецедентной «отрезвляющую взбучку», которую, по ее словам, президент США устроил Владимиру Зеленскому в Белом доме.

Захарова подчеркнула, что этот инцидент также свидетельствует о политическом бессилии и моральном разложении европейских политиков, поддерживающих «безумного главаря нацистского режима», утратившего связь с реальностью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил общество за оказанную поддержку после скандальных переговоров с американским коллегой.

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