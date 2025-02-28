РКН назвал причину проблем в работе банковских приложений

РКН: причиной проблем в работе банковских приложений стал сбой у операторов

Сбой на магистральной сети операторов связи в Москве спровоцировал проблемы в работе банковских приложений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«С 15:05 (мск) Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов банков», — сказали в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что с 15:20 мск стало фиксироваться снижение количества жалоб.

28 февраля произошел сбой в работе сразу нескольких российских банков, это следовало из данных Downdetector.su. Пользователи пожаловались на проблемы с Т-Банком, ВТБ, Сбером.

26 февраля российский оператор связи «Билайн» подвергся DDoS-атаке. По информации сервиса мониторинга технических неполадок «Сбой.рф», пользователи на 13:23 мск оставили 3192 жалобы. Всплеск активности случился около 11:30 (мск). Больше всего обращений о массовом сбое в работе сервиса зафиксировано в Москве (24%), Краснодарском крае (20%), а также в Санкт-Петербурге (12%).

Ранее массовый сбой произошел в работе СБП.