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В МИД РФ заявили, что Европа не имеет права участвовать в переговорах по Украине

МИД РФ: Европа лишилась права претендовать на участие в переговорах по Украине
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Европа лишилась права претендовать на участие в переговорах по Украине. Об этом говорится заявлении министерства иностранных дел России в связи с принятием Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН резолюций по украинскому конфликту.

«В целом состоявшиеся на площадке ООН дискуссии и голосования наглядно показывают, что в мировом сообществе оформился запрос на мир. Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что в настоящее время наблюдаются серьезные сдвиги в подходах стран. Как отметили в ведомстве, подобное явление показывает растущие реализм и стремление содействовать окончанию конфликта.

Совет Безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию «Путь к миру», призывающую к прекращению конфликта на Украине, накануне. Документ поддержали десять членов Совбеза, пятеро воздержались. В частности, резолюцию поддержали Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся — Великобритания и Франция.

Ранее в Госдуме назвали принятую Совбезом ООН резолюцию «нокдауном» для Украины.

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