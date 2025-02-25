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Армения начала обсуждение строительства новой АЭС

Министр Мирзоян: Армения обсуждает строительство новой атомной электростанции
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РИА «Новости»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика обсуждает возможность строительства новой атомной электростанции и изучает особенности малых модульных реакторов. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления в Женеве дипломат объявил, что Армения, руководствуясь высокими стандартами безопасности и защиты в период эксплуатации Армянской атомной электростанции, а также желая плавно перейти на новые мощности к 2036 году, выбрала прозрачную и открытую политику безопасного и мирного использования ядерной энергии. Министр подчеркнул, что республика будет продолжать следовать этой политике, принимая необходимые меры для укрепления и поддержания ядерной безопасности и защиты».

«В настоящее время мы подробно изучаем особенности малых модульных реакторов», — сказал Мирзоян.

31 августа прошлого года пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян заявила, что Армянская АЭС была отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе. Позднее подача электроэнергии была восстановлена.

Ранее в Армению прибыла делегация Североатлантического альянса.

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