Армянскую АЭС отключили от энергосистемы страны

Пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян заявила, что Армянская АЭС была отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в результате аварии в электроэнергетической системе АЭС была отключена от системы. Арутюнян добавила, что в текущий момент подача электроэнергии была восстановлена. Причины произошедшего изучаются.

До этого стало известно, что Вашингтон изучает возможность предоставления Еревану доступа к американским гражданским ядерным технологиям, предусмотренного «Соглашением 123».

Речь идет о положении, по которому Вашингтон может сотрудничать с «нациями и группами наций» только при условии заключения соответствующего соглашения. Последнее утверждается главой государства и ратифицируется конгрессом США.

Во внешнеполитическом ведомстве США добавили, что руководство страны не может раскрыть подробности переговорного процесса с Арменией. Тем не менее Вашингтон «уделяет должное внимание» просьбе Еревана о сотрудничестве, уточняется в заявлении.

Ранее в Армении заявили, что ведут переговоры с США о строительстве новой АЭС.