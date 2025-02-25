На Украине лишили мандата депутата Рады, обвиняемую в коррупции

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Верховная рада Украины проголосовала за прекращение полномочий депутата партии «Слуга народа» Ирины Кормышкиной, которую обвиняют в коррупции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ее коллега Ярослав Железняк.

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что Кормышкину обвиняют в покупке активов на сумму более 20 млн гривен (по текущему курсу это почти $500 тыс.).

За отстранение Кормышкиной проголосовали 246 человек, отметил Железняк. После этого число депутатов в украинском парламенте сократилось до 400.

Железняк добавил, что в отличие от многих, кто складывал мандат ранее, «Кормышкина лично выступила перед сложением мандата».

В начале октября 2024 года правоохранители сообщили Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении. После этого суд избрал депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

В начале января 2025 года Кормышкину заподозрили во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.

В конце января в деле о незаконном обогащении Кормышкиной заподозрили и ее мужа, который, по предварительным данным, пытался легализовать ее имущество.

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