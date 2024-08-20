В Госдуме выступили с инициативой запретить деятельность Deutsche Welle на территории РФ

Депутаты Госдумы направят в Генпрокуратуру материалы с предложением запретить в России деятельность организации British Council (Британский Совет) и немецкого средства массовой информации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

По его словам, эти структуры участвуют в «подрывной антироссийской деятельности». Так, British Council ведет в РФ разведывательную деятельность, прикрываясь гуманитарными проектами, отметил депутат.

Deutsche Welle «активно штампует информационных диверсантов» и осуществляет медийные акции, которые направлены против интересов России, добавил Пискарев.

Если Генпрокуратура запретит деятельность указанных компаний, то в России будут заблокированы их счета, а также закрыты все отделения и филиалы.

8 июля комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности организаций, признанных в России нежелательными. Тогда Пискарев заявлял, что комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России посчитали «деструктивными» такие организации, как «Ассоциация по вопросам северных территорий», «Британский совет» и Deutsche Welle.

Ранее американский центр исследований CSIS признали нежелательным в России.