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Делегация Трудовой партии Кореи прибыла в РФ

Делегация правящей партии КНДР прибыла в Москву
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Владимир Смирнов/РИА Новости

В Москву прибыла делегация Трудовой партии Кореи (ТПК), возглавляемая членом политбюро ЦК партии Ли Хи Ёном. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В аэропорту делегацию встретили высокопоставленные представители российской стороны, включая заместителя председателя комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрея Климова, а также сотрудники посольства КНДР и представители руководства «Единой России».

ЦТАК не сообщило подробностей о целях визита северокорейской делегации.

До этого Россия и Корейская народная демократическая республика начали работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран.

«Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении», — заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Северная Корея пригрозила США применением стратегических средств.

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