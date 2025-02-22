Во Львовской области часть участников «евромайдана»‎ 2014 года лишили выплат

Львовская областная государственная администрация выпустила постановление о лишении выплат некоторых категорий участников «евромайдана» на Украине в 2014 году. Об этом сообщила депутат Львовского облсовета Ирина Супрун на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Львовская облгосадминистрация решила лишить выплат семей Героев Небесной сотни, лиц с инвалидностью, участвовавших в Революции Достоинства, защитников и защитниц с 2014 года! Почему вы лишаете людей помощи? Почему кто-то единолично решил, что имеет такое право?»‎, — написала Супрун.

Она добавила, что ее пост в соцсети можно считать публичным обращением к властям.

К посту в соцсети Супрун приложила документ, опубликованный департаментом соцзащиты региона. В нем указаны категории граждан, которые исключены из комплексной программы социальной поддержки во Львовской области на этот год. Однако причины такого решения не указаны.

Евромайдан начался на Украине в 2014 году в ответ на приостановку кабмином республики подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Акция протеста приобрела серьезный масштаб и в итоге переросла в беспорядки. Апогеем противостояния стало свержение действующей власти во главе с президентом Украины Виктором Януковичем. При этом Германия была в числе стран-гарантов договоренностей властей и оппозиции, которые предполагали мирное урегулирование кризиса и в итоге были сорваны.

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