Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Львовской области часть участников «евромайдана»‎ 2014 года лишили выплат

Украинский депутат: участников «евромайдана»‎ из Львовской области лишили выплат
close
Reuters

Львовская областная государственная администрация выпустила постановление о лишении выплат некоторых категорий участников «евромайдана» на Украине в 2014 году. Об этом сообщила депутат Львовского облсовета Ирина Супрун на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Львовская облгосадминистрация решила лишить выплат семей Героев Небесной сотни, лиц с инвалидностью, участвовавших в Революции Достоинства, защитников и защитниц с 2014 года! Почему вы лишаете людей помощи? Почему кто-то единолично решил, что имеет такое право?»‎, — написала Супрун.

Она добавила, что ее пост в соцсети можно считать публичным обращением к властям.

К посту в соцсети Супрун приложила документ, опубликованный департаментом соцзащиты региона. В нем указаны категории граждан, которые исключены из комплексной программы социальной поддержки во Львовской области на этот год. Однако причины такого решения не указаны.

Евромайдан начался на Украине в 2014 году в ответ на приостановку кабмином республики подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Акция протеста приобрела серьезный масштаб и в итоге переросла в беспорядки. Апогеем противостояния стало свержение действующей власти во главе с президентом Украины Виктором Януковичем. При этом Германия была в числе стран-гарантов договоренностей властей и оппозиции, которые предполагали мирное урегулирование кризиса и в итоге были сорваны.

Ранее украинский депутат заявил о панике в Киеве из-за слов Маска.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами