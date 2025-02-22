В Раде назвали возмездием атаку Трампа на Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с возмездием со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Начало возмездия. Так я воспринимаю то, что сейчас Трамп делает с зарвавшейся шайкой Зеленского», — отметил он.

Дубинский добавил, что таких политических решений и действий, которые совершает Трамп, жители Украины ожидали два года.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал президента США Дональда Трампа в критике украинского лидера Владимира Зеленского. Зампред Совбеза сказал, что Трамп прав на все 200%, называя Зеленского «диктатором без выборов». Медведев добавил, что если бы ему сказали всего три месяца назад, что это были слова президента США, то он бы «громко рассмеялся».

Ранее МИД России рассказал о приоритетных вопросах в диалоге с США.