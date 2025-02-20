В Госдуме отреагировали на намерение США включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки

План включить Украину в Североатлантический альянс в случае нарушения сделки по итогам мирного соглашения могло стать результатом вбросов. Так считает первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Условия нашего варианта мирного соглашения — как раз чтобы Украина никогда не вступала в НАТО, здесь вопрос компромиссов», — сказала депутат.

Журова выразила мнение, что такой пункт рассматривается на фоне появившихся в СМИ вбросов, напугавших украинских лидеров.

«Слышала, на Украине ходят разговоры, что, кроме четырех областей и Крыма, уже есть желание и еще каких-то областей провести референдум и присоединиться к РФ. Допускаю, что, может быть, на фоне этого они решили, что мы установим, какие территории будут защищены мирным соглашением, а дальше, если кто-то на Украине захочет провести референдум и присоединиться к РФ, тогда уже будет вхождение в альянс», — пояснила она.

Накануне сообщалось, что США рассматривают возможность включить в мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине пункт об автоматическом предоставлении стране членства в НАТО, если Россия нарушит условия этого документа.

Ранее сообщалось, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.