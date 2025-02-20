Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на намерение США включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки

Депутат Журова: включение Киева в НАТО при нарушении сделки — вопрос компромисса
close
Yves Herman/Reuters

План включить Украину в Североатлантический альянс в случае нарушения сделки по итогам мирного соглашения могло стать результатом вбросов. Так считает первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Условия нашего варианта мирного соглашения — как раз чтобы Украина никогда не вступала в НАТО, здесь вопрос компромиссов», — сказала депутат.

Журова выразила мнение, что такой пункт рассматривается на фоне появившихся в СМИ вбросов, напугавших украинских лидеров.

«Слышала, на Украине ходят разговоры, что, кроме четырех областей и Крыма, уже есть желание и еще каких-то областей провести референдум и присоединиться к РФ. Допускаю, что, может быть, на фоне этого они решили, что мы установим, какие территории будут защищены мирным соглашением, а дальше, если кто-то на Украине захочет провести референдум и присоединиться к РФ, тогда уже будет вхождение в альянс», — пояснила она.

Накануне сообщалось, что США рассматривают возможность включить в мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине пункт об автоматическом предоставлении стране членства в НАТО, если Россия нарушит условия этого документа.

Ранее сообщалось, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами