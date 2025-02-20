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Арестович разводится с женой спустя 10 лет брака

Экс-советник Арестович разводится с женой после 10 лет брака
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Алексей Арестович/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
Алексей Арестович/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович разводится с супругой Анастасией после десяти лет брака. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на сайт Единого государственного реестра судебных решений.

Инициатором бракоразводного процесса стала жена Арестовича. Соломенский районный суд Киева 11 февраля принял на рассмотрение заявление о расторжении союза. Более подробной информации на данный момент нет.

Ни сам Арестович, ни его супруга эту информацию не комментировали.

Анастасия Арестович родилась в Киеве в 1987 году. В разное время занималась строительным консалтингом, недвижимостью, рекламным бизнесом и IT.

У пары общий сын Александр.

Это не первый развод Алексея Арестовича – он уже был дважды женат. Он рассказывал, что причиной разводов становились разные взгляды на будущее. По его словам, он всегда был инициатором разрывов, хотя и питал к своим женам теплые чувства.

Ранее Арестович назвал три главных фактора украинской трагедии.

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