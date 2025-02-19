Бербок отреагировала на встречу представителей России и США в Эр-Рияде

Бербок: Европе нужно сохранять холодную голову после встречи делегаций РФ и США

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Европу сохранять холодную голову после встречи представителей России и США в Эр-Рияде. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

Бербок заявила, что «фальшивый мир», который якобы даст России передышку для новых военных кампаний, не поможет никому ни Украине, ни Европе, ни США.

«Мы не должны позволить сбить себя с толку недавними дискуссиями и должны продолжать сохранять холодную голову – также учитывая разнообразие голосов, которые доносятся до нас через Атлантику. Длительного мира в Европе можно добиться только вместе с Европой. С другой стороны, умаление роли Европы только играет на руку российской повестке дня», — утверждает Бербок.

Министр иностранных дел Германии также заверила, что Европа будет продолжать работать «над дальнейшим укреплением Украины».

Встреча представителей России и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Переговоры были посвящены восстановлению сотрудничества стран по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по урегулированию конфликта на Украине и организации встреч двух президентов.

Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Представителями США стали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Путин оценил переговоры России и США в Эр-Рияде.