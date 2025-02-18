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Свердловская область не стала делиться с Чечней местами в Госдуме

Свердловская область не будет передавать Чечне часть округов на выборах в ГД
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Свердловская область не будет передавать Чечне часть одномандатных округов при формировании нового созыва Государственной думы в 2026 году. Об этом изданию URA.RU заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Округа оставляем нетронутыми. Очень много аргументов, которые были услышаны: численность, активность региона и его представителей — экономическая и всякая-всякая», — пояснил Крашенинников.

Информация о том, что состав Государственной думы может значительно измениться при следующем созыве, появилась в 2024 году. Предполагалось, что часть одномандатных округов будет передана для Чечни, в которой за последние годы выросло число населения, имеющего избирательные права — при этом конфигурация предполагала, что от Свердловской области Чечне перейдут один или два округа.

Следующие выборы в Государственную думу состоятся осенью 2026 года, на которых будет избрано 450 депутатов по смешанной избирательной системе.

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