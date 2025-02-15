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Стало известно, как G7 будет принимать решения о вводе новых санкций против РФ

G7 связала введение новых санкций с готовностью РФ к мирным переговорам
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Hannes P Albert/Global Look Press

Государства — участники «Большой семерки» (G7) будут принимать решения о введении новых антироссийских санкций, исходя из готовности РФ участвовать в переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел стран — членов G7.

По данным агентства, главы внешнеполитических ведомств провели встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Последняя проходит в Германии в период с 14 по 16 февраля.

«Любые новые, дополнительные санкции <...> должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия, направленные на окончательное прекращение военных действий против Украины», — говорится в заявлении министров.

В нем подчеркивается, что завершение конфликта должно обеспечить Украине долгосрочную безопасность и стабильность.

При этом главы внешнеполитических ведомств подтвердили намерение и дальше оказывать Киеву финансовую помощь, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов. В то же время министры пообещали продолжить вводить санкции против РФ, если она не станет «вести добросовестные переговоры».

В настоящее время странами — членами G7 являются США, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Япония и Италия. В период с 1997 по 2014 годы в работе группы принимала участие и РФ, поэтому ее стали называть «Большой восьмеркой» (G8).

13 февраля американский лидер Дональд Трамп высказался за воссоздание G8.

Ранее в Великобритании призвали усилить давление на РФ перед возможными переговорами по Украине.

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