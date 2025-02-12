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В Саратове во второй раз за полгода сменится глава города

Бусаргин: исполняющий обязанности главы Саратова Сурков решил покинуть пост
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Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков решил покинуть соответствующий пост в связи с переходом на другое место работы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он рассказал, что 12 февраля провел встречу с чиновником.

«Павел Васильевич Сурков сообщил, что принял серьезное решение — покинуть пост <...>. Поблагодарил его за проделанную работу», — отметил глава региона.

Ожидается, что новым исполняющим обязанности главы Саратова станет Михаил Исаев. В период с 2017 по 2022 год он уже занимал должность главы административного центра региона, а потом два года работал председателем Саратовской областной думы. При этом в августе прошлого года Исаев возглавил Энгельсский район.

«На посту председателя областной думы [Исаев] решал задачи регионального уровня. Что не менее важно, досконально знает свой родной город и заслужил уважение как честный и ответственный человек», — подчеркнул губернатор.

Сурков стал исполняющим обязанности главы Саратова в октябре 2024 года. Его назначили на эту должность после того, как пост по собственному желанию покинула Лада Мокроусова.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан ушел в отставку.

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