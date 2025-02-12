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В ЛНР рассказали, из-за чего затягивалось одобрение «Минска-2»

Экс-полпред ЛНР Дейнего: «Минск-2» затягивался из-за обсуждения Дебальцево
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Виталий Залесский/РИА «Новости»

Одобрение договоренностей по урегулированию в Донбассе 11-12 февраля 2015 года в столице Белоруссии, известные как «Минск-2», затягивалось, поскольку стороны обсуждали вопрос о ситуации в районе Дебальцево. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал Владислав Дейнего, который тогда занимал пост полномочного представителя Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах контактной группы.

По его словам, по большей части данный документ прорабатывали еще осенью-зимой, в декабре 2014 года.

«На нашей площадке обсуждать по большому счету было нечего: документ должен был быть сначала одобрен «нормандской четверкой». И «нормандская четверка» столкнулась с тем, что Порошенко (тогдашний президент Украины. – «Газета.Ru») категорически отказывался его одобрить. Причем его интересовал только один вопрос – Дебальцево», — заявил экс-полпред.

12 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») из 13 пунктов. Его принятие произошло после боев между ополченцами на тот момент самопровозглашенных ДНР и ЛНР с украинской армией, которые завершились занятием ополченцами района Дебальцево. Одноименный город имел важное стратегическое значение.

Ранее Зеленский заявил, что не планировал выполнять «Минск-2».

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