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Стало известно о возможных санкциях США против мэра Одессы

Washington Mail: офис Трампа может ввести санкции против мэра Одессы Труханова
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Денис Петров/РИА «Новости»

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает The Washington Mail со ссылкой на источники.

По их словам, правительство США беспокоится о том, что Труханов был замешан в работе криминальной группировки из Одессы. Также в администрации Трампа считают, что украинский мэр владеет большим количеством акций в четырех оффшорных компаниях, зарегистрированных в британских «налоговых гаванях».

Издание отмечает, что санкции против Труханова могут также ввести из-за возможного наличия у него гражданства России.

В 2023 году Труханова взяли под стражу по делу по заводу «Краян».

9 декабря 2022 года НАБУ заявило о предъявлении обвинения трем заместителям Труханова, которых подозревают в участии в коррупционных схемах. Фамилии подозреваемых не разглашались. 5 декабря прошли обыски в юридическом и финансовом департаментах горсовета Одессы, а также в кабинете мэра города.

Ранее мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 млн гривен.

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