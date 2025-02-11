США и Британия не приняли декларацию саммита по ИИ в Париже

Соединенные Штаты Америки и Великобритания отказались подписывать декларацию саммита по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, эти страны не поддержали документ об «открытом и этичном искусственном интеллекте».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не примут попытки ужесточить контроль над искусственным интеллектом со стороны других стран. Он отметил, что чрезмерное регулирование создает угрозу существования самой сферы ИИ.

С 10 по 11 февраля в выставочном центре «Гран-пале» в Париже проходит международная конференция, посвященная безопасному использованию искусственного интеллекта. Участие в мероприятии приняли представители более 100 стран, чтобы предложить альтернативный путь развития ИИ, основанный на этике и международном регулировании.

В начале февраля компания OpenAI объявила о заключении соглашения с Национальными лабораториями США, в рамках которого ученые получат доступ к ее моделям искусственного интеллекта (ИИ) для работы над вопросами ядерной безопасности. Объявление о партнерстве прозвучало на фоне растущего интереса компании к сотрудничеству с правительством США. До этого OpenAI представила ChatGPT Gov, платформу, разработанную специально для использования правительственными учреждениями США, с акцентом на безопасность.

Ранее разработчик ChatGPT ответил на планы Маска по покупке OpenAI.