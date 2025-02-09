Трампа обвинили в попытках спровоцировать полномасштабный кризис

Политические оппоненты президента США Дональда Трампа, представляющие Демократическую партию, предупреждают об угрозе полномасштабного конституционного кризиса в стране из-за действий новой американской администрации. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

В материале уточняется, что хозяина Белого дома начали обвинять в провоцировании кризиса на фоне разногласий в конгрессе и администрации по ряду ключевых вопросов. Речь идет о спорах по поводу федеральных расходов, контроля в сфере управления, права на гражданство и иным темам.

По информации журналистов, некоторые противники Трампа называют его диктатором. Они считают, что нынешнее положение дел в США можно сравнить с Гражданской войной 1861–1865 годов.

В свою очередь, члены Республиканской партии отвергают подобные выводы демократов. Сторонники действующего главы государства утверждают, что он принимает решения в соответствии с полученным от избирателей «мандатом на осуществление перемен».

Как отметили авторы статьи, вместе с американским лидером жесткой критике со стороны представителей Демократической партии подвергается и бизнесмен Илон Маск. В частности, из-за его деятельности в качестве руководителя департамента эффективности государственного управления (DOGE).

При этом предприниматель Шервин Пишевар назвал Дональда Трампа и Илона Маска людьми, которые «отказываются играть по установленным правилам». Он выразил уверенность, что в Вашингтоне просто не знают, как иметь с ними дело.

«Трамп и Маск — это две поддержанные большинством американцев бури, одна политическая, другая — технологическая», — сказал бизнесмен.

Он добавил, что сейчас перед президентом и руководителем DOGE стоит задача «пробиться через гниющую структуру».

Ранее хозяин Белого дома поручил департаменту Маска проверить расходы министерства обороны страны.