Литва вышла из единой с Россией энергосистемы

Литва отключила свою электроэнергетическую систему от российской в рамках плана по «более тесной» интеграции стран Балтии в ЕС и повышения их безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы отключились», — сообщил представитель литовского оператора электросетей Litgrid.

Как пишет Reuters, ожидается, что Латвия и Эстония также «последуют этому примеру» в субботу.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.

Сообщалось, что энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ).

Ранее эстонцы начали скупать электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России.