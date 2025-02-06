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Опубликовано фото подаренного Трампу позолоченного пейджера

Советник Нетаньяху Гендельман показал подаренный Трампу позолоченный пейджер
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gov.il

Советник офиса премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман опубликовал в своем Telegram-канале фотографию позолоченного пейджера, который был подарен президенту США Дональду Трампу в память об израильской операции против «Хезболлы».

«Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне», — написал Гендельман.

По его словам, это решение стало отправной точкой для подрыва морального духа «Хезболлы».

Он отметил, что эта стратегическая операция «демонстрирует силу, технологическое превосходство и изобретательность» Израиля.

На опубликованном фото пейджера на экране написано «зажми обеими руками» и указаны стрелки на соответствующие кнопки. Предполагается, что после данных нажатий аналогичные устройства членов «Хезболлы» взорвались у них в руках.

Накануне стало известно, что Нетаньяху подарил американскому лидеру пейджер как напоминание об операции против движения «Хезболла».

17 и 18 сентября прошлого года в руках представителей «Хезболлы» массово взорвались пейджеры и другие электронные устройства. Взрывчаткой технику заранее оснастила израильская разведка «Моссад».

Ранее бывшие агенты «Моссада» признались в подготовке пейджеров «Хезболлы» к взрыву.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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