Политологи назвали безусловного лидера предвыборной гонки в Абхазии

Безусловным лидером предвыборной гонки в Абхазии является Бадра Гунба, которого на данный момент поддерживает 41% избирателей. Такие данные подтверждаются результатами фокус-групп. Об этом во время состоявшегося в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня» круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента Абхазии: на финишной прямой» заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Социолог сообщил, что, объясняя свой выбор, респонденты из Абхазии ссылаются на поддержку Бадры Гунбы со стороны России и его добрые отношения с РФ.

По его эксперта, второе место с результатом 33% занимает Адгур Ардзинба, далее идут Роберт Аршба (12%), Олег Барциц (5%), Адгур Хурхумал (2%). Против всех, добавил социолог, высказывается 6% населения Абхазии.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов считает, что абхазский народ доверяет Гунбе по трем причинам: его личностные качества, опыт, желание и возможности выстроить отношения с Россией принципиально нового, более высокого качества.

«Бадра Гунба обладает всеми качествами, необходимыми для руководителя страны. Открытый в общении с гражданами, компетентный, опытный, не замешан в политических интригах и провокациях, не связан с криминалом. Гунба — опытный и квалифицированный политик, обладающий качествами государственного деятеля, чиновника, ученого», — подчеркнул политолог.

Об отношении к политику жителей республики рассказал депутат Народного собрания — парламента Республики Абхазия Леонид Лакербая. По его мнению, Гунба — это тот человек, с именем которого в республике ассоциируются надежды.

«Бадра Гунба — это человек, в котором такой сплав хороших качеств, которые здесь у нас нужны для лидера. Это умение говорить с людьми на родном языке, умение слышать и слушать всех. Он действительно молодой государственный деятель, который прошел большую школу», — уверен Леонид Лакербая.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин пояснил, что Россия пристально следит за предстоящими выборами президента Абхазии, поскольку республика является союзником и соседом России.

«Поэтому для нашей страны важно понимать, какие в республике происходят политические процессы, кого действительно готово поддержать местное население», — заявил политолог.

В опросе ИНСОМАР «Предэлекторальная ситуация в Республике Абхазия», проведенном с 2 по 4 февраля, приняли участие 500 респондентов в возрасте 18 лет и старше по республиканской выборке.