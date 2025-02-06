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В Совфеде назвали причину смерти бывшего зама Лаврова

Сенатор Карасин заявил, что экс–замглавы МИД Титов умер от тяжелой болезни
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Бывший заместитель министра иностранных дел Владимир Титов скончался в результате тяжелой болезни, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Несколько недель Титов лежал в больнице.

«Владимир Геннадьевич — известный cоветский, российский дипломат. Он много работал в посольствах Cкандинавии, был послом в Болгарии. Последние, если я не ошибаюсь, 11 лет он был первым заместителем министра иностранных дел. Он курировал Европу, курировал кадровые и консульские вопросы. Это один из заметных, очень способных и опытных людей, незаурядный человек. К сожалению тяжелая болезнь его вырвала из наших рядов. Он несколько недель лежал в больнице», – сказал Карасин.

По словам сенатора, в июле 2024 года 66-летний Титов вышел в отставку по возрасту, а не из-за болезни.

«Был издан указ о выходе на пенсию. Он работал, тем не менее, он в какой-то из корпораций начал работать и отработал там почти год. Но болезнь, к сожалению, прервала течение жизни», – заключил Карасин.

О смерти бывшего первого заместителя министра иностранных дел Владимира Титова стало известно 6 февраля. Об этом рассказал сенатор Григорий Карасин — он назвал Титова близким другом и отметил, что делил с ним «радости и невзгоды дипломатических будней».

Титов занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ с 22 апреля 2013 по 29 июля 2024 года. Он курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы.

Ранее умер фотолетописец жизни МИД РФ Эдуард Песов.

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