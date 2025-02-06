Глава комитета по информполитике не видит признаков для разблокировки соцсети Х

Боярский: в Госдуме пока не видят признаков для разблокировки соцсети Х

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил ТАСС, что на сегодняшний день нет признаков для сближения социальной сети X (бывший Twitter) с российским правовым пространством.

«Не скрою, меня бы порадовали попытки сближения с нашим правовым пространством со стороны этой, безусловно, интересной, популярной и самобытной платформы. Но, к сожалению, таких признаков я не наблюдаю», — поделился Боярский.

До этого известная общественница, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России есть основания для снятия блокировки с социальной сети X.

Она считает, что государству нужно подумать о том, чтобы снять ограничительные меры в отношении соцсети, которые существуют сегодня. По мнению Мизулиной, работа соцсети сильно изменилась, в X стало «значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации».

Соцсеть X была заблокирована на территории РФ в марте 2022 года за неудаление противоправного контента.

До этого сообщалось, что соцсети Илона Маска грозит многомиллионный штраф.