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Глава комитета по информполитике не видит признаков для разблокировки соцсети Х

Боярский: в Госдуме пока не видят признаков для разблокировки соцсети Х
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Dado Ruvic/Reuters

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил ТАСС, что на сегодняшний день нет признаков для сближения социальной сети X (бывший Twitter) с российским правовым пространством.

«Не скрою, меня бы порадовали попытки сближения с нашим правовым пространством со стороны этой, безусловно, интересной, популярной и самобытной платформы. Но, к сожалению, таких признаков я не наблюдаю», — поделился Боярский.

До этого известная общественница, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России есть основания для снятия блокировки с социальной сети X.

Она считает, что государству нужно подумать о том, чтобы снять ограничительные меры в отношении соцсети, которые существуют сегодня. По мнению Мизулиной, работа соцсети сильно изменилась, в X стало «значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации».

Соцсеть X была заблокирована на территории РФ в марте 2022 года за неудаление противоправного контента.

До этого сообщалось, что соцсети Илона Маска грозит многомиллионный штраф.

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