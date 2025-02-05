В Таджикистане экс-главу МИД приговорили к 27 годам тюрьмы по делу о попытке переворота

Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего главу МИД Хамрохона Зарифи и ряд других политиков к заключению на срок от 18 до 27 лет по делу о попытке государственного переворота. Об этом сообщает агентство ASIA-Plus со ссылкой на источники.

По информации издания, бывшего главу МИД Таджикистана Зарифи приговорили к 27 годам заключения, экс-депутата парламента и председателя Демократической партии Таджикистана Саидджафара Усмонзоду также к 27 годам, бывшего заместителя председателя демпартии республики, журналиста Ахмадшоха Комилзоду — к 18 годам, заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана, юриста Шокирджона Хакимова — также к 18 годам лишения свободы. Суд также постановил конфисковать имущество Зарифи и Усмонзода.

Рухшону Хакимову, таджикскую журналистку и племянницу юриста Хакимова приговорили к восьми годам лишения свободы. Агентство уточняет, что прокурор запрашивал для нее 17 лет заключения.

«Власти обвинили ее в «государственной измене» (статья 305 УК РТ). До вынесения приговора она оставалась на свободе из-за наличия двух малолетних детей. После оглашения приговора она была арестована прямо в зале суда», — говорится в материале.

Уточняется, что Верховный суд засекретил процесс и официально его не комментирует.

Ранее сообщалось, что бывшие глава МИД и врио президента Таджикистана попали под следствие.