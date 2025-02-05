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В Бухаресте заявили о дискриминации проживающих на Украине румын

Шошоакэ: украинские власти подвергают дискриминации свыше 1 миллиона румын
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Максим Богодвид/РИА Новости

Украинские власти подвергают дискриминации свыше 1 миллиона граждан румынской национальности. Об этом в интервью РИА Новости заявила сенатор парламента Румынии и евродепутат Диана Шошоакэ.

Политик отметила, что Бухарест может выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы восстановить мир в регионе. При этом Шошоакэ подчеркнула, что «режим Зеленского» дискриминирует и угнетает более 1 миллиона румын.

Политик напомнила, что еще в феврале 2022 года предложила провести в столице Румынии переговоры между Россией и Украиной с целью прекращения боевых действий.

В октябре 2023 года Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии территории.

В апреле 2023 года предложила присоединить к стране Молдавию в случае аннексии части Украины.

Ранее румынский сенатор Шошоакэ заявила о получении угроз от МИД Украины.

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