Украинские власти подвергают дискриминации свыше 1 миллиона граждан румынской национальности. Об этом в интервью РИА Новости заявила сенатор парламента Румынии и евродепутат Диана Шошоакэ.

Политик отметила, что Бухарест может выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы восстановить мир в регионе. При этом Шошоакэ подчеркнула, что «режим Зеленского» дискриминирует и угнетает более 1 миллиона румын.

Политик напомнила, что еще в феврале 2022 года предложила провести в столице Румынии переговоры между Россией и Украиной с целью прекращения боевых действий.

В октябре 2023 года Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии территории.

В апреле 2023 года предложила присоединить к стране Молдавию в случае аннексии части Украины.

Ранее румынский сенатор Шошоакэ заявила о получении угроз от МИД Украины.