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Сенатор Шошоакэ потребовала в Бухаресте от Зеленского вернуть земли Румынии

Сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского возвращения «румынских территорий»

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Diana Iovanovici-Sosoaca/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат верхней палаты румынского парламента Диана Шошоакэ потребовала у прибывшего в Бухарест главы Украины Владимира Зеленского уважать румынское меньшинство и вернуть Румынии территории. Об этом со ссылкой на видео на странице сенатора в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает РИА Новости.

Шошоакэ, когда Зеленский прошел мимо нее в парламенте Румынии, стала кричать, чтобы украинский лидер обсудил с ней проблемы румынского национального меньшинства на Украине. Она потребовала от Зеленского уважения прав румын на Украине. Кроме того, она заявила о необходимости возврата принадлежащих Украине «румынский территорий».

Ранее Владимир Зеленский объявил о планах открытия зернового коридора между Украиной и Румынией через Молдавию. Он сделал это заявление на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Зеленский сообщил, что он обсудил с Йоханнисом «возможные совместные действия для защиты не только портов, но и всего региона, включая Украину, Молдавию и Румынию».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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