78.ru: действующего мэра и экс-мэра Тобольска проверят по статье о халатности

Бывшего мэра Тобольска и действующего мэра Тюмени Максима Афанасьева, а также нового главу Тобольска Петра Вагина проверят по статье о халатности. Об этом пишет портал 78.ru.

Поводом для проверки стало обрушение потолка в местной школе № 15, которое произошло за несколько дней до 1 сентября в 2024 году. Из-за случившегося детей пришлось перевести в другие школы.

Местный активист и бывший городской депутат Александр Киреев написал жалобу в прокуратуру. Он попросил проверить действия чиновников на наличие признаков уголовного преступления — халатности. Прокуратура направила обращение активиста в тобольский Следственный комитет. Там пообещали организовать процессуальную проверку. Всего под проверку попадут пять человек.

В октябре сообщалось, что по факту обрушения в Кореновском психоневрологическом интернате возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее восьмикласснице в школе на голову обрушился потолок.