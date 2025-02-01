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В МИД Венгрии ответили на вопрос о выходе страны из Евросоюза

Глава МИД Сийярто: Венгрия не планирует выходить из состава Евросоюза
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AP

Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, но хочет участвовать в дебатах о том, каким должен быть альянс в будущем. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в интервью испанской газете El Debate.

Он ответил отрицательно на вопрос о том, рассматривала ли Венгрия возможность выхода из ЕС.

«Мы являемся членом Евросоюза и останемся таковыми. Тем не менее, мы сохраняем за собой право участвовать в дебатах о том, какой должна быть Европа в будущем», — сказал министр.

При этом Сийярто обвинил Брюссель в применении двойных стандартов и лицемерии. По мнению главы МИД, руководство Евросоюза не может понять, что почему консервативное и патриотическое правительство Венгрии является успешным и существует так долго.

Кроме того, министр напомнил, что ЕС ввел против Будапешта финансовые санкции и оказывал политическое давление на венгерских чиновников.

Также в интервью Сийярто заявил, что стратегия ЕС по Украине оказалась «ужасной и трагической», поскольку не принесла желаемых результатов Киеву. По его словам, Запад отправил Украине вооружение и деньги, ввел санкции против Москвы, которые подорвали отношения между ЕС и Россией, однако результат этой политики оказался нулевым.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не допустит продления санкций ЕС против РФ без гарантий безопасности.

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