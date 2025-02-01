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Стало известно о возобновлении попыток Украины изъять активы РФ

WP: Украина возобновила попытки получить доступ к замороженным активам РФ
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина после инаугурации нового президента США Дональда Трампа возобновила попытки добиться от западных стран поставок оружия за счет заблокированных активов РФ. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

В материале говорится, что Киев стремится получить доступ «к миллиардам долларов замороженных российских активов». С этой целью он пытается убедить нынешнего хозяина Белого дома «переломить сопротивление» европейских государств в вопросе использования этих средств.

«Украина ожидает, что альтернативный источник денег на поставки оружия и восстановление [инфраструктуры] заинтересует Трампа, стремящегося прекратить помощь США другим странам», — уточнили журналисты.

При этом в публикации подчеркивается, что в настоящее время Киев продолжает терять контроль над территориями по линии фронта.

Также, по словам авторов статьи, официально Киев заявляет об отсутствии у него информации о позиции Вашингтона по вопросу использования российских активов. Но, так как Германия и Франция по-прежнему выступают против конфискации активов РФ, замысел украинских властей «имеет мало шансов на успех». Чтобы реализовать план, им сначала надо заручиться более широкой поддержкой в европейских государствах.

Ранее британский аналитик рассказал, почему Европа боится трогать российские активы.

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