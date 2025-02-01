Стало известно о возобновлении попыток Украины изъять активы РФ

Украина после инаугурации нового президента США Дональда Трампа возобновила попытки добиться от западных стран поставок оружия за счет заблокированных активов РФ. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

В материале говорится, что Киев стремится получить доступ «к миллиардам долларов замороженных российских активов». С этой целью он пытается убедить нынешнего хозяина Белого дома «переломить сопротивление» европейских государств в вопросе использования этих средств.

«Украина ожидает, что альтернативный источник денег на поставки оружия и восстановление [инфраструктуры] заинтересует Трампа, стремящегося прекратить помощь США другим странам», — уточнили журналисты.

При этом в публикации подчеркивается, что в настоящее время Киев продолжает терять контроль над территориями по линии фронта.

Также, по словам авторов статьи, официально Киев заявляет об отсутствии у него информации о позиции Вашингтона по вопросу использования российских активов. Но, так как Германия и Франция по-прежнему выступают против конфискации активов РФ, замысел украинских властей «имеет мало шансов на успех». Чтобы реализовать план, им сначала надо заручиться более широкой поддержкой в европейских государствах.

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