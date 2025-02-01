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На Кубе раскритиковали воссоздание США реестра ограничений для нее

В МИД Кубы назвали провокацией воссоздание США реестра ограничений для нее
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Alexandre Meneghini/Reuters

Куба отвергает решение США восстановить ограничения на финансовые операции с юридическими лицами страны и считает его провокацией, направленной на усиление противостояния. Об этом заявил глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.

По его словам, ужесточение преступных мер против народа Кубы вызовет новые лишения, разделения, еще больше людей захотят покинуть родину.

Дипломат назвал решение Вашингтона новым актом провокации, ее цель — продвижение «безответственных сценариев конфронтации», результаты которых будут противоположны заявленным.

31 января администрация президента США Дональда Трампа вновь ввела ограничения на финансовые операции с юридическими лицами Кубы. Согласно этому решению, новые американские власти восстановили действие списка юрлиц, якобы «контролируемых или действующих от лица или в интересах» вооруженных сил Кубы, разведки или служб безопасности. Попадание в этот список предполагает запрет на проведение определенных финансовых операций с его фигурантами. Таким образом было отменено решение администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп отменил указ Байдена и внес Кубу в список стран – спонсоров терроризма.

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