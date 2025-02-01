Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф в своем докладе, который он представил в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, назвал «позорной» министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал эксперт, действующее руководство ФРГ тратит огромные суммы денег на поездки чиновников и поддержание их имиджа. При этом такая «тщеславная самореклама» финансируется из государственного бюджета.

«Они спускают сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков <...>, как наша «позорная» министр иностранных дел», — добавил Вольф.

Также он раскритиковал министра экономики Германии Роберта Хабека. По словам профессора, своими действиями политик погружает немецкую экономику «в затяжную рецессию».

Эксперт обратил внимание, что результаты последних земельных (региональных) выборов в ФРГ свидетельствуют о недовольстве граждан нынешней политикой властей. В частности, речь идет о высоком уровне поддержки партий «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт» со стороны населения.

Ранее Анналена Бербок выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину по Украине.