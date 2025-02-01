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В ФРГ обвинили США в уничтожении возможности построить сотрудничество Европы с Россией

Профессор Вольф: США уничтожили возможность построить суверенную Европу с РФ
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Markus Schreiber/AP

Профессор Ханс Бернхард Вольф из ФРГ обвинил США в том, что они уничтожили возможность построить суверенную Европу, сотрудничающую с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, после распада СССР появился шанс «построить единую, мирную, свободную и суверенную Европу в сотрудничестве с Россией». Вольф подчеркнул, что Соединенные Штаты не дали реализовать эту возможность, поскольку потеряли бы свою гегемонию в Европе и НАТО.

Вольф добавил, что страны Европы стали вассалами США, которыми остаются до сих пор.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что число европейских лидеров, симпатизирующих России, продолжает расти. Президент РФ Владимир Путин укрепляет связи со странами ЕС на фоне ослабевающей поддержки Украины — и это происходит в критический для Киева момент.

Аналитики выделяют Словакию, Австрию и Хорватию, где к власти пришли националистические и правоцентристские силы.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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