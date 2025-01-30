Политолог: ход СВО не зависит ни от Трампа, ни от Байдена

Политика 47-го президента США Дональда Трампа кардинально отличается от его предшественников, но даже если бы у власти остался Джо Байден, или победу на выборах главы государства одержала бы бывший вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, Россия в любом случае достигла бы своих целей в ходе специальной военной операции (СВО). Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Александр Казаков.

«В том числе потому, что Запад в целом не тянет эту войну. Хоть наше наступление и не быстрое, но оно как «русский каток», который уже не остановить. Оно длится почти целый год, вопреки военным учебникам, по которым и наши генералы учились в академиях. Мы не останавливаемся — мы идем-идем-идем», — сказал Казаков.

По прогнозам эксперта, СВО может завершиться уже в 2025 году.

Политолог Александр Дудчак до этого заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь от переговоров по урегулированию конфликта, «оттягивает печальный финал». Эксперт подчеркнул, что нынешний украинский лидер при любом сценарии будет «отработанным материалом».

Ранее в США призвали Трампа заключить соглашение с Россией.