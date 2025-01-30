Патриарх Кирилл заявил о необходимости жесткого контроля ИИ со стороны государства

Искусственный интеллект может быть более опасным, чем ядерная энергия, он должен быть поставлен под контроль государства и общества для служения во благо людей. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, передает ТАСС.

«Искусственный интеллект опаснее, чем ядерная энергия, особенно если этот искусственный интеллект будет запрограммирован на нанесение сознательного вреда человеческой нравственности, человеческому общежитию и другим ценностям», – сказал он.

Патриарх отметил, что важность состоит в том, чтобы человек мог его контролировать, а не отвергать достижения науки и возможность использовать искусственный интеллект.

«Все это должно быть поставлено под очень жесткий контроль государства и, в хорошем смысле, общества. Мы не должны проморгать очередную возможную опасность, способную разрушить человеческую жизнь и человеческую цивилизацию», — пояснил он.

До этого специалисты корпорации Microsoft предупредили о серьезных рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее в Google рассказали о крайне эффективном использовании ИИ внутри компании.