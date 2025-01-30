В Госдуме предложили предупреждать семьи владельцев о возможном изъятии участка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву обязательно предупреждать родственников владельцев заброшенных участков о том, что землю могут изъять. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст соответствующего обращения.

«В связи со вступающими в силу с 1 марта 2025 года изменениями в Земельный кодекс РФ, упрощающими процедуру изъятия заброшенных земельных участков, прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии», — отмечается в документе.

По словам Чернышова, предлагаемая им мера позволит не допустить несправедливых инцидентов, при которых земля изымается из-за того, что пожилой владелец физически не в состоянии ее осваивать, а его родственники не были предупреждены о риске изъятия и не смогли принять меры.

Если бы родственники знали заранее о возможности изъятия, то могли бы заняться уборкой территории и сохранить участок в собственности, отметил депутат.

Власти не должны автоматически отбирать права собственности у семей, которым десятилетиями принадлежали участки и пришли в запустение лишь в последние годы, убежден Чернышов.

«Государство должно не только обеспечивать порядок в земельных вопросах, но и защищать законные интересы граждан», — подчеркнул он.

До этого юрист Ирина Нигматуллина рассказала «Газете.Ru», что в марте вступает в силу федеральный закон №307-ФЗ, который дает право органам местного самоуправления городов и поселков изымать у граждан земельные участки, признанные неосвоенными. По закону, администрация может сразу, минуя прокуратуру, подать иск в суд и изъять необихоженный земельный участок из оборота, а затем передать в пользование нуждающимся, многодетным семьям либо участникам специальной военной операции.

По словам Нигматуллиной, власти могут изъять участок, заросший сорняками высотой более 1 метра и на более чем 50% территории. Можно также лишиться земли, если на ней много мусора, в течение трех лет со дня приобретения на ней не было грядок, теплиц, строений или они находятся в разрушенном состоянии.

Ранее юрист раскрыл, какой штраф может грозить дачнику за неосвоение участка.