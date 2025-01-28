Милонов предложил «Гренландской народной республике» войти в состав России

Россия cможет защитить Гренландию и ее народ, если остров выйдет «из-под пяты датских оккупантов» и войдет в состав РФ в качестве Гренландской народной республики, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он в разговоре с «Газетой.Ru» отреагировал на конфликт США и Дании из-за Гренландии.

«Мы слышали высказывания Дональда Трампа о том, что Канада по факту является беднейшей, нищей провинцией Америки, полностью зависимой от США. А сами Штаты находятся в глубочайшем экономическом и политическом кризисе, возникшем в результате правления Джо Байдена. То есть Россия является единственным нормальным государством с устойчивой экономикой и политической системой, которое может поддержать наш общий этнос. Этнос, который живет и в России, и в Гренландии. Этот этнос называется «инуиты» или «эскимосы», как у нас принято», — заявил Милонов.

По мнению депутата, поскольку коренной народ Гренландии и Россия «говорят на диалекте одного и того же языка», то Россия могла бы защитить сохранность этого народа и его культуру.

«Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например — Гренландская народная республика. Получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов, которые сами уже являются моральными вырожденцами. Отдали все оружие Украине и тем самым не могут называться полноценным государством. Россия и Гренландия — это одна страна», — добавил Милонов.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия, как и Канада, должны войти в состав Соединенных Штатов. На заявления Трампа остро отреагировали датские власти. Они отказались продать или передать остров.

«Трамп не получит Гренландию. Жители Гренландии — это народ, в том числе с точки зрения международного права. Он защищен международным законодательством и уставом ООН», — сказал глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Гренландия — автономная территория (провинция), входящая в Датское королевство. Гренландия стала датской колонией в 1814 году и была признана частью Датского королевства с 1953 года новой редакцией датской конституции. В 1973-м Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией.

Ранее в Госдуме заявили об имперских амбициях Трампа из-за обещания вернуть Панамский канал.