Россиянку, которая отказалась идти на сделку с Украиной ради мужа, захотели наградить

Губернатор Смоленской области Василий Анохин выразил желание наградить местную жительницу города Сафоново после общения с украинскими мошенниками ради мужа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Анохина, мошенники склоняли женщину к шпионажу ради спасения ее мужа, оказавшегося в украинском плену.

«Она приняла решение законными путями бороться за возвращение родного человека, а не быть марионеткой в руках врага. Преклоняюсь перед мужеством этой сильной женщины», — отметил глава региона.

Он пообещал оказать женщине всю возможную поддержку и не оставить «один на один с бедой».

До этого замглавы МВД России Игорь Зубов заявлял, что спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, «минирующим» российские вокзалы и аэропорты.

Зубов добавил, что поддерживаемые Украиной кол-центры также занимаются мошенничеством, выманивая у россиян их сбережения.

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