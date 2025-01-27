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Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

МИД: послу Молдавии выразили протест из-за высказываний в адрес посла России
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД РФ после высказываний в адрес посла России. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

По данным дипведомства, Дарию выразили протест из-за заявлений одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе. В заявлении содержались призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства.

«К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Республики Молдова этих голословных утверждений», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Дарию также был заявлен протест после публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе.

До этого министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность из-за информации о планах властей Молдавии содействовать на своей территории инструкторам НАТО в подготовке украинских военнослужащих.

Ранее в Молдавии ответили на призыв МИД России насчет Приднестровья.

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