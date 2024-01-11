МИД России выразил обеспокоенность из-за сведений о планах готовить ВСУ в Молдавии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность из-за информации о планах властей Молдавии содействовать на своей территории инструкторам НАТО в подготовке украинских военнослужащих. Об этом сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

Молдавский посол в Москве Лилиан Дарий был вызван в российский МИД в связи с недружественными действиями официального Кишинева. МИД подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

В связи с появившейся в СМИ информацией о планах Кишинева оказать содействие в подготовке военнослужащих украинской армии на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО, говорится в сообщении, послу Молдавии была выражена обеспокоенность. Дарию было указано, что Россия не приемлет подобные действия, которые ведут к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне Киева.

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