Финские депутаты потребовали убрать «извращения» из школьной программы

Лидер партии «Истинные финны» и министр финансов Финляндии Риикка Пурра представила программу партии для региональных и муниципальных выборов, призвав убрать «извращения» из школьной программы. Об этом пишет телерадиокомпания Yle со ссылкой на программу.

«В начальной школе должны быть в почете базовые вещи – то есть просвещение, а не извращения. Растущему ребенку нужно не только тофу», — заявила Пурра.

По данным издания, одна из избирательных тем Пурры имела название «Стоп беспределу».

Министр финансов Финляндии говорила, что под этим выражением подразумевается, например, ограничение свободы слова или разговоры с учениками о множественных гендерах и рожающих мужчинах. По словам Пурры, это не мелочь, а «промывка мозгов» молодому поколению, против которой выступает партия «Истинные финны».

Также Пурра высказалась против нежелательной иммиграции. Согласно заявлению лидера партии, иммиграция отражается на успеваемости учеников и уровне беспорядков в школах.

Среди инициатив партии есть возвращение спецклассов для неуспевающих учеников. Кроме того, «Истинные финны» хотят ввести группы по уровням знаний среди дошкольников.

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