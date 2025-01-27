В Госдуме осудили идею не брать в вузы за дискредитацию ВС РФ

Останина назвала глупостью идею о запрете поступать в вузы за дискредитацию ВС РФ

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала «полной глупостью» идея губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова запретить поступать в государственные вузы подросткам, «дискредитирующим» армию. Об этом заявила каналу RTVI.

По ее словам, выдвигая подобную инициативу, губернатор должен спросить педагогов и родителей подростков о необходимости такого решения.

«Я встану на защиту подростков, которым, к сожалению, взрослые не смогли внятно разъяснить, в какой стране мы живем, какие ценности отстаиваем, поэтому спрашивать будем у самого губернатора сначала», — заявила она.

Останина добавила, что детей нельзя лишать бесплатного образования, иначе непонятно, кто будет их учить. Она отметила, что встать на защиту подростков должен уполномоченный по правам ребенка.

Гладков на заседании правительства региона заявил о необходимости ужесточить ответственность для подростков, которые совершают преступления против государства и армии. По его словам, инициатива о запрете обучения в государственных вузах будет способствовать защите конституционного строя.

Ранее стало известно, что в белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске.