Лукашенко заявил, что поддержит миротворческие усилия Трампа, но не санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции заявил, что поддержит миротворческие усилия главы Белого дома Дональда Трампа, однако отметил, что «обкладывать мир санкциями не стоит». Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не заставят Россию сделать что-то без учета интересов Москвы.

Также Лукашенко заявил, что приход к власти Трампа не создаст проблем Белоруссии, но их стоит ожидать странам Европейского союза.

«Трамп захотел Европу наклонить, он вырвал Британию из ЕС. Зачем это было нужно, если бы Америка была нацелена на усиление Евросоюза?» — отметил белорусский лидер.

Лукашенко указал, что Вашингтон пытается разрушить экономику России и Белоруссии, но страны сопротивляются, чего нельзя сказать о странах Европы.

Также президент Белоруссии заявил, что никогда не хотел конфликта на Украине. Он добавил, что делал все, чтобы конфликта не было.

Ранее Лукашенко заявил об уничтожении Литвы.