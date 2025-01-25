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В Швейцарии выступили против договора по углублению отношений с ЕС

Швейцарская народная партия выступила против «договора о порабощении» с ЕС
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Global Look Press

Швейцарская народная партия (ШНП) решительно настроена противостоять соглашению по углублению отношений с Евросоюзом (ЕС), которое было достигнуто между правительством конфедерации и Брюсселем. Об этом сообщает Keystone-SDA.

«Политики, которым надоела Швейцария, хотят продать ЕС нашу свободу и демократию», — сказал депутат и глава ШНП Марсель Деттлинг, выступая на собрании партии в коммуне Бальсталь.

По его мнению, пакет соглашений с Евросоюзом — это не что иное, как «договор о порабощении», согласно которому страны-участницы должны будут выполнять указания из Брюсселя.

Политик подчеркнул, что в случае, если правительство Швейцарии не сможет обеспечить защиту суверенитета страны, то это станет обязанностью его партии.

20 декабря 2024 года Евросоюз и Швейцария завершили начавшиеся в марте переговоры по пакету соглашений, направленных на углубление экономической интеграции. Теперь они должны быть подписаны и ратифицированы. В фокусе внимания такие области взаимодействия, как транспортная отрасль, сельское хозяйство, трудовая миграция, научно-исследовательская деятельность и внедрение инноваций, а также вопросы, связанные с функционированием различных институтов.

В соответствии с новым соглашением, которое вступит в силу с 2030 года, Швейцария будет ежегодно перечислять в бюджет ЕС €375 млн. Первые платежи в меньшем объеме начнут поступать в казну Евросоюза с конца 2024 года. Гражданам Швейцарии предстоит выразить свое мнение по поводу этих договоренностей на одном или нескольких референдумах.

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