Назван ущерб США от подделок личных данных

США ежегодно несут $56 млрд убытков от подделки личных данных. Об этом говорится в комментарии Белого дома к указу президента США Джо Байдена о ежегодном выделении $100 млрд на укрепление кибербезопасности.

«Правительство Соединенных Штатов [ежегодно сталкивается] с мошенническими действиями с федеральными программами на миллиарды долларов из-за недостатка безопасных и применимых цифровых идентификаторов», — заявили в ведомстве.

Указ Байдена, в числе прочего, предполагает санкции в отношении киберпреступников и ужесточение требований к обеспечению кибербезопасности при заключении контрактов на закупку космических систем.

До этого агентство по кибербезопасности заявило об отсутствии нарушений на выборах в США. Руководитель Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли отметила, что инфраструктура выборного процесса в США сегодня защищена как никогда ранее, а избирательное сообщество готово обеспечить безопасное, честное и свободное голосование.

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