Дипломаты Канады и США обсудили негативное влияние пошлин

Глава МИД Канады Мелани Жоли обсудила с новым госсекретарем США Марко Рубио тему негативного влияния возможных пошлин на жителей обеих стран. Об этом говорится в заявлении канадского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

«Во время разговора министр Джоли подняла вопрос о негативных последствиях, которые необоснованные тарифы будут иметь как для канадцев, так и для американцев», — говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства Канады и госсекретарь среди прочего обсудили отношения между Канадой и США и пути повышения безопасности и процветания по обе стороны границы двух государств.

В ходе беседы была выражена заинтересованность в повышении энергетической безопасности и снижении зависимости от партнеров, которые не разделяют интересы двух государств. Министр Джоли подтвердила, что Канада готова предоставить ресурсы, необходимые США для достижения этой общей цели.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Американский президент также сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Ранее Трамп пригрозил Канаде мерами против нефтегазового сектора.