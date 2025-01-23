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Стало известно, как фон дер Ляйен ведет Евросоюз в ловушку

AT: политикой в отношении Китая фон дер Ляйен заманивает Евросоюз в ловушку
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Francois Lenoir/Reuters

Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен агрессивной политикой в отношении Китая заманивает Евросоюз в ловушку, поскольку континент может остаться один на один в конфронтации с Пекином. Об этом пишет Asia Times.

В материале отмечается, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом показало «стратегический паралич» Европы, которая несмотря на «хваленую дальновидность» оказалась неподготовленной и выбитой из колеи. Вместо того чтобы предпринять осмысленные действия, ЕС прибегнул к дипломатическому «заламыванию рук» и повторению банальностей о трансатлантическом единстве, пишет Asia Times.

Как следует из текста, Европе предстоит выдерживать баланс между китайскими экономическими интересами и связями с США в сфере безопасности. Брюссель загнал себя в геополитический тупик, оказавшись между «двумя сталкивающимися гигантами» в лице Вашингтона и Пекина, не имея инструментов для защиты интересов, указывает газета.

В то же время ЕК во главе с фон дер Ляйен продолжает двигаться по ошибочному пути, применяя ограничительные меры в области экономики и безопасности в отношении Китая, говорится в тексте.

«В этом сценарии Европейская комиссия Урсулы фон дер Ляйен упрямо придерживается своей ястребиной позиции в отношении Китая, не осознавая нарастающих последствий. В то же время Вашингтон и Пекин могут двигаться к собственной разрядке. Трамп, как всегда, может заключить соглашение с Си Цзиньпином, оставив Европу изолированной в конфронтации, которой не желают ни Америка, ни Китай», — констатирует Asia Times.

Ранее Фон дер Ляйен высказалась о судьбе Украины после инаугурации Трампа.

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