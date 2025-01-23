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Маск и другие предприниматели спорят из-за инвестиций в ИИ в размере $500 млрд

The Guardian: миллиардеры спорят из-за объявленных Трампом инвестиций в ИИ
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Технологические гиганты, включая Илона Маска, Сэма Альтмана и Сатью Наделлу, начали публичные споры после объявления Дональдом Трампом о проекте Stargate на сумму 500 миллиардов долларов, финансируемом OpenAI, Oracle и SoftBank. Об этом пишет The Guardian.

Во время презентации Трамп, окруженный руководителями этих компаний, анонсировал создание инфраструктуры для разработки искусственного интеллекта. Однако Маск критически отозвался о проекте, назвав его финансовым фарсом, и заявил, что у OpenAI «на самом деле нет денег».

Альтман постарался увести дискуссию в мирное русло, выразив уважение к Маску и намекая, что его критика может быть вызвана личными интересами. На это Маск ответил сарказмом, выставив фотографию с намеком на неприемлемые методы оценки Stargate. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, в свою очередь, уклонился от конфликта, подчеркнув свои собственные инвестиции в развитие Azure, продукт Microsoft для облачных вычислений.

Конфликт между Маском и Альтманом частично основан на их давней вражде. Маск был соучредителем OpenAI вместе с Альтманом в 2015 году, но позже расстался с ним. В марте 2024 года Маск подал на компанию в суд из-за ее перехода к коммерческой модели, однако отозвал иск в июле, а затем снова подал в августе, обвинив компанию в «обмане шекспировских масштабов».

Ранее Дональд Трамп впервые прокомментировал запуск своей именной криптовалюты.

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