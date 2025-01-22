Стало известно, почему бизнесмен Рамасвами передумал идти в администрацию Трампа

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами отказался от должности соруководителя министерства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) из-за разногласий с предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), сославшись на источники.

По данным журналистов, между Рамасвами и Маском произошел «глубокий философский раскол» по вопросу о том, как должно работать новое ведомство.

«Бизнесмены разделяли радикальное видение сокращения правительства, но их стратегии достижения этой цели различались и в конечном итоге оказались несовместимы», — говорится в материале.

Как отметили авторы статьи, Рамасвами рассматривал DOGE как неправительственный орган или своеобразный аналитический центр. Он хотел, чтобы министерство изучало способы закрыть те или иные государственные органы без необходимости принятия соответствующих мер конгрессом США.

Маск, в свою очередь, был больше заинтересован в работе ведомства с «технологической точки зрения». Именно это и вынудило Вивека Рамасвами отказаться от позиции в администрации нового президента страны Дональда Трампа.

13 ноября 2024 года Трамп объявил, что после его инаугурации Маск и Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности работы правительства США. Основными целями деятельности DOGE должны стать избавление от избыточного регулирования в государственных органах власти и сокращение расходов американского бюджета.

Ранее журналисты узнали, что Маску хотят предоставить офис в комплексе Белого дома.